O secretário de Estado americano, Antony Blinken, pediu nesta terça-feira (18) na Islândia que se "evite uma militarização" do Ártico - em uma clara advertência à Rússia, cujas autoridades defenderam, ontem (17), suas atividades militares nesta região estratégica.



"Estamos preocupados, no aumento, com algumas atividades militares no Ártico, que aumentam os riscos de acidentes e minam o objetivo comum de um futuro pacífico e duradouro para a região", disse Blinken à imprensa, às vésperas de uma reunião do Conselho do Ártico.



O ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, estará presente no evento.