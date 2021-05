O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, prometeu nesta terça-feira "restabelecer a ordem" no território de Ceuta após uma chegada em massa de migrantes a partir do Marrocos, algo que definiu como uma "grave crise para a Espanha e também para a Europa".



"Vamos restabelecer a ordem em sua cidade e nossas fronteiras com a máxima celeridade", afirmou Pedro Sánchez, que pretende visitar ainda nesta terça-feira Ceuta e Melilla, os dois territórios espanhóis no norte do Marrocos.