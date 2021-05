ONU celebra decisão de Israel de abrir via para ajuda humanitária a Gaza

A Organização das Nações Unidas saudou, nesta terça-feira (18), a abertura, por parte das autoridades israelenses, da passagem de fronteira de Kerem Shalom, o que permitirá levar ajuda humanitária para a Faixa de Gaza.



"Acolhemos com satisfação a abertura, por parte das autoridades israelenses, da passagem de Kerem Shalom para a tão necessária ajuda humanitária, depois de nove dias de crise", disse o porta-voz do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, na sigla em inglês), Jens Laerke.



"É essencial que a passagem de Erez também seja aberta para entrada e saída do pessoal humanitário", completou.



A Faixa de Gaza precisa, urgentemente, de ajuda humanitária, após uma semana de ataques aéreos israelenses que mataram mais de 200 palestinos.



Laerke afirmou que "o acesso de pessoal e bens humanitários para e de Gaza deve ser mantido, e se deve tomar as medidas apropriadas para que continuem o movimento com Gaza".



A ofensiva da comunidade internacional se intensificou nesta terça para tentar impedir os bombardeios do Exército israelense sobre Gaza, assim como os lançamentos de foguetes palestinos contra Israel - ambos sem sinais de arrefecer após uma semana de escalada sangrenta.