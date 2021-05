Polícia da Itália faz apreensão de 400 kg de cocaína procedentes do Brasil

(foto: AFP / Marco RAVAGLI)

A polícia italiana anunciou a apreensão, no Kosovo, de mais de 400 quilos deprocedentes do Brasil, em uma operação- conforme comunicado divulgado nesta terça-feira (18/5).Agentes italianos, albaneses e kosovaresda operação que levou à descoberta da droga no porto de Gioia Tauro, na Calábria, sul da Itália. A carga estáem mais de 122 milhões de dólares.A cocaína estava escondida em um contêiner oriundo do Brasil e foiaté seu destino final, uma empresa Lipjan no Kosovo, relatou a polícia italiana.O Ministério Público italiano encarregado daautorizou o acompanhamento e a entrega da droga no Kosovo, a fim de monitorar as conexões da organização na Europa com a ajuda da polícia dos países envolvidos.Agentes especializadosna segunda-feira à noite para "apreender 400 pacotes de cocaína pura, no total de 400 quilos, escondidos emque continham, oficialmente, frango", disse o comunicado.No total, 25 pessoas foram presas, entre trabalhadores, funcionários,da empresa receptora do contêiner. Sete delas foram acusadas de tráfico internacional de drogas, acrescentou o"Se tivesse vendida no varejo no mercado europeu, a droga teria rendido ao crimemais de 100 milhões de euros", estimou a polícia