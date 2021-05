UE já aplicou 200 milhões de doses de vacina anticovid

A União Europeia (UE) ultrapassou a marca de 200 milhões de doses de vacinas aplicadas contra a covid-19 - de acordo com balanço da AFP até esta terça-feira (18), com base em dados oficiais dos serviços sanitários dos países do bloco.



Pelo menos 200,11 milhões de doses foram administradas a cerca de 148,3 milhões de pessoas nos 27 países da UE, volume que representa 33,2% da população total do bloco.



Ao todo, em torno de 52,9 milhões de pessoas já foram totalmente vacinadas, ou seja, receberam as duas doses exigidas pelas vacinas - à exceção do imunizante da Johnson & Johnson, de dose única.



Malta se destaca por ter vacinado totalmente 32,5% de sua população, enquanto cerca de 64% dos malteses já receberam pelo menos uma dose.



Enquanto isso, a Bulgária aparece no outro extremo da lista, com apenas 10,2% de seus habitantes recebendo pelo menos uma dose. Apenas 6% dos búlgaros já teriam sido completamente vacinados.



Na França, os números indicam que em torno de 13,5% da população foi totalmente vacinada (30,6% dos franceses com pelo menos uma dose), enquanto na Alemanha esse percentual de imunizados chega a 11,1% (36,8% da população recebeu pelo menos uma dose).



Em comparação, nos Estados Unidos, 47,7% da população recebeu pelo menos uma dose, e 37,4% dos americanos estão totalmente vacinados.



A UE se confirma, por sua vez, como o principal polo exportador de vacinas contra a covid-19. Entre o início de fevereiro e 11 de maio, o bloco autorizou a exportação de 204 milhões de doses para 45 países e territórios, de acordo com dados da Comissão Europeia.