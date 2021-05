Repórteres Sem Fronteiras lança certificado para veículos confiáveis

A ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF) lançou nesta terça-feira (18) o certificado Journalism Trust Initiative (JTI) para lutar contra a desinformação e oferecer um certificado aos veículos de comunicação considerados "confiáveis", após um processo de verificação.



Trata-se de um aplicativo, por meio do qual os veículos podem solicitar o JTI, ao final de um processo de três etapas, disse a associação sediada em Paris.



Em primeiro lugar, os meios de comunicação devem autoavaliar sua conformidade com as normas do certificado, um conjunto de critérios profissionais elaborados por mais de 130 organizações - entre universidades, entes reguladores, empresas de tecnologia -, com o apoio fundador da União Europeia de Radiotelevisão e da Agence France-Presse (AFP).



Em seguida, devem publicar os resultados de sua autoavaliação em um relatório de transparência, que será finalmente examinado por uma auditoria externa do organismo certificador.



Segundo a RSF, este projeto, cofinanciado pela Comissão Europeia e pela organização filantrópica Craig Newmark Philanthropies, representa um "avanço radical e inovador na luta contra a desinformação".



No atual contexto de "caos informacional", o JTI "pretende fazer da conformidade às normas profissionais um ativo tangível e uma garantia de durabilidade do jornalismo", disse o secretário-geral da RSF, Christophe Deloire, em um comunicado.



A organização espera, com isso, incentivar o público a consultar meios de comunicação confiáveis, o que poderia aumentar seu público e receita.