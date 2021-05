Surfista morre após ataque de tubarão na Austrália

Um surfista morreu depois de ser atacado por um tubarão em uma praia ao norte de Sydney, anunciaram nesta terça-feira (18) as autoridades australianas.



O ataque aconteceu nesta terça-feira em Tuncurry Beach. "Apesar dos esforços dos serviços médicos, o homem não sobreviveu", anunciou o serviço de emergências de Nova Gales do Sul, estado que tem Sydney como capital.



A vítima, de 50 anos, sofreu uma parada cardíaca depois de ser mordida em uma perna, informou uma fonte do serviço de emergência.



A SharkSmart, agência do governo de Nova Gales do Sul responsável pela segurança das praias e que informa sobre a presença de tubarões, anunciou que todas as praias da região foram fechadas após o ataque.



Este foi o primeiro ataque fatal de tubarão este ano na Austrália, anunciou a organização Taronga Conservation Society Australia.



Em 2020 foram registrados 26 ataques do tipo no país, oito deles fatais.