O Arco de Darwin em Galápagos desmorona devido à erosão

O Arco de Darwin, uma conhecida formação rochosa nas Ilhas Galápagos, desabou devido à "erosão natural", informou o Ministério do Meio Ambiente nesta segunda-feira (17).



"O colapso do Arco de Darwin, a atraente ponte natural localizada a menos de um quilômetro da ilha principal de Darwin", foi relatado ao norte do arquipélago, disse o ministério em um comunicado.



A formação rochosa, considerada um dos melhores locais para a prática de mergulho, cedeu "com a erosão natural", acrescentou o ministério.



Nas imagens divulgadas pelo gabinete, observa-se sobre o mar apenas as duas colunas de pedra que sustentavam a ponte natural, que se estima ter feito parte da Ilha de Darwin, no norte de Galápagos.



A ilha leva o nome do naturalista inglês Charles Darwin, que usou o arquipélago como um laboratório natural para desenvolver sua teoria da evolução das espécies. O local não está aberto a visitas por via terrestre.



As Ilhas Galápagos, a 1.000 km da costa do Equador, possuem flora e fauna únicas no mundo e fazem parte da reserva da biosfera. Este Patrimônio Natural da Humanidade, onde vivem cerca de 30.000 pessoas, é formado por 234 ilhas, ilhotas e rochedos. Apenas quatro ilhas do arquipélago são habitadas.