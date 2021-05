Arcebispo da Croácia pede perdão à comunidade homossexual

O arcebispo croata Mate Uzinic pediu perdão nesta segunda-feira aos homossexuais que se sentem rejeitados pela Igreja Católica, um gesto sem precedentes no país conservador.



Alguns católicos querem "servir a Cristo na Igreja através da discriminação, agressão e violência, voltando-se contra os homossexuais", publicou o arcebispo no Facebook, aproveitando o Dia Mundial contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia para denunciar que os chamados do Papa pelo respeito aos gays continuam sendo ignorados por alguns fiéis.



"Lamento que ainda haja católicos que não concordem com isso", acrescentou o arcebispo de Rijeka. "Peço perdão às pessoas homossexuais, porque podem continuar se sentindo rejeitadas pela Igreja por esse motivo, e também porque não obtêm o acompanhamento pastoral a que deveriam ter direito."



Cerca de 90% dos habitantes da Croácia são católicos. Apesar dos progressos nos direitos da comunidade LGBT registrados nos últimos anos, o coletivo continua sendo alvo de discriminação e ameaças nos países da região.



