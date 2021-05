Grupo do 'falsos' Elon Musk roubou US$ 2 milhões em golpes de criptomoeda

A agência antitruste dos Estados Unidos, a FTC, relatou nesta segunda-feira (17) que pessoas se passando por Elon Musk roubaram mais de US$ 2 milhões de investidores desde outubro de 2020 em golpes de criptomoeda.



Esse tipo de golpe é baseado na "promessa de que uma celebridade associada a criptomoedas irá multiplicar as criptomoedas que você enviar para sua carteira e devolvê-las a você", de acordo com a FTC.



As publicações em sua conta no Twitter e as declarações públicas de Elon Musk, fundador da Tesla - gigante americana da fabricante de veículos elétricos - costumam fazer a cotação de várias criptomoedas reagir fortemente.



O entusiasmo de Musk pelo bitcoin, por exemplo, contribuiu para a ascensão meteórica dessa moeda nos últimos meses.



Porém, na semana passada, o bilionário anunciou que a Tesla deixaria de aceitar o bitcoin como forma de pagamento, considerando que a moeda virtual, cuja criação requer imenso gasto de energia, é muito poluente.



Na noite de domingo, em resposta a uma postagem no Twitter, Musk sugeriu que sua empresa poderia até se livrar dos bitcoins em sua posse, fazendo com que o criptoativo alcançasse sua cotação mais baixa desde fevereiro.



"Para acabar com qualquer especulação, a Tesla não vendeu nenhum bitcoin", afirmou Musk nesta segunda-feira na rede social, o que fez com que o preço da cripotmoeda se recuperasse.



O apoio fervoroso de Musk ao dogecoin também aumentou o valor dessa criptomoeda, que foi originalmente criada como uma piada.



O interesse crescente em criptomoedas foi acompanhado por um grande aumento nas tentativas de golpes.



De acordo com a FTC, 7.000 pessoas declararam perdas no valor de mais de 80 milhões de dólares nesta área entre outubro e março do ano passado.



Em comparação com o mesmo período do ano anterior, as reclamações aumentaram quase 12 vezes e a quantidade de dinheiro roubado aumentou quase 1.000%.



A perda média de um golpe de criptomoeda é de US$ 1.900, disse a FTC, observando que as pessoas entre 20 e 49 anos são as mais propensas a serem enganadas.



