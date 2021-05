Tiros israelenses em direção ao Líbano em resposta a lançamento de foguetes

O exército israelense disparou tiros de artilharia na direção do sul do Líbano após o lançamento, sem sucesso, de seis foguetes contra o norte de Israel, informou o exército israelense.



"Detectamos seis tentativas de lançamento de foguetes do Líbano e (estes) não pousaram em território israelense", informou o exército israelense, acrescentando que, em resposta, efetuou disparos "na direção do ponto de lançamento".



Em Beirute, uma fonte militar libanesa disse à AFP que "três foguetes do tipo Grad foram disparados do setor das fazendas Shebaa", uma área disputada entre os dois países, que estão tecnicamente em guerra.



De acordo com a mesma fonte libanesa, Israel revidou o ataque.



É a segunda vez que foguetes são disparados do Líbano contra Israel desde o início das hostilidades entre o exército israelense e o movimento palestino Hamas em Gaza.



O Hezbollah libanês, arqui-inimigo de Israel, não comentou os disparos, nem os lançados em 13 de maio, também do sul do Líbano. Os foguetes caíram no mar.



O exército israelense, por sua vez, afirmou nos últimos dias que detectou várias pessoas que tentavam danificar a barreira de segurança da fronteira do lado libanês.



"O Tsahal [exército israelense] considera com a maior severidade qualquer tentativa de prejudicar a soberania territorial de Israel e continuará operando [...] no local", ameaçou o exército em um comunicado.