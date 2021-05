Grupo midiático alemão Axel Springer fará parte do 'Facebook News'

A plataforma de notícias Facebook News contará com o conteúdo do grupo midiático alemão Axel Springer, dono do tablóide Bild, o mais lido na Alemanha, anunciou essa gigante editorial nesta segunda-feira (17).



"O conteúdo do Axel Springer será veiculado no [...] Facebook News", anunciou o grupo em nota, apresentando um "acordo de cooperação global" entre as duas empresas.



O Facebook lançou em maio na Alemanha a plataforma dedicada à atualidades, serviço que já estava disponível no Reino Unido e nos Estados Unidos e que divulga reportagens de meios de comunicação em troca de remuneração.



Até o momento, o Axel Springer recusou-se a participar da iniciativa, alegando que os pagamentos eram "muito baixos".



Mas, graças ao acordo assinado, "a relação entre os provedores de conteúdo e a plataforma" será "mais justa", informou o presidente da Axel Springer, Mathias Döpfner.



Não foi divulgado quanto será a remuneração dos textos.



O acordo estipula que o Axel Springer não terá que renunciar à diretiva europeia sobre direitos conexos, com a qual o grupo poderia obter receitas adicionais.



Esta diretiva, aprovada pelo Parlamento Europeu e pelos Estados-Membros da UE em 2019, obriga os gigantes do setor digital a assinarem acordos de remuneração com os meios de comunicação por todos os conteúdos publicados nas suas plataformas.



Em breve, o texto será incluído na legislação alemã.



No momento, o Facebook não assinou nenhum acordo desse tipo, ao contrário do Google, optando por lançar suas próprias iniciativas, como o Facebook News.