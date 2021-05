EUA rejeita declaração do Conselho de Segurança sobre Oriente Médio pela terceira vez

Os Estados Unidos se opuseram nesta segunda-feira(17), pela terceira vez em uma semana, à adoção de uma declaração do Conselho de Segurança da ONU sobre o conflito israelense-palestino, disseram fontes diplomáticas.



O texto, que foi elaborado pela China, Tunísia e Noruega, pede "o fim da violência e o respeito ao Direito Internacional Humanitário, incluindo a proteção de civis, especialmente crianças".



Foi apresentado na noite de domingo aos 15 membros do Conselho para adoção na segunda-feira, mas os Estados Unidos disseram que "não podem apoiar uma expressão" do Conselho de Segurança por enquanto, disse um diplomata à AFP.



O esboço, obtido pela AFP, expressa "a séria preocupação" do Conselho com a crise israelense-palestina e denuncia as "possíveis expulsões" de famílias palestinas em Jerusalém Oriental, alegando evitar "ações unilaterais" que exacerbam as tensões.



O texto também celebrou os esforços internacionais para reduzir a escalada, sem mencionar os Estados Unidos, e reiterou o apoio do Conselho a uma solução negociada em favor de dois estados, Israel e Palestina, vivendo "lado a lado em paz" e com "fronteiras reconhecidas e seguras".



Na última semana, o Conselho de Segurança se reuniu com urgência três vezes para tratar do conflito, sem chegar a uma posição comum.



Principal apoiador de Israel, Washington explicou durante suas duas primeiras rejeições que um texto seria "contraproducente" para seus esforços de mediação na região.



O chefe da diplomacia dos EUA, Antony Blinken, pediu nesta segunda-feira em Copenhague que ambas as partes "protejam os civis e especialmente as crianças", reiterando que Israel, "como uma democracia", tem um "dever especial" neste sentido.



"Continuaremos a realizar uma diplomacia ativa para acabar com este ciclo de violência" e "estamos prontos para dar nosso apoio se as partes quiserem chegar a um cessar-fogo", disse ele durante uma visita à capital dinamarquesa.



A posição de Washington não é compartilhada pela maioria do Conselho de Segurança, especialmente seus aliados tradicionais.