EUA anunciam envio de 20 milhões de doses adicionais de vacinas para outros países

Os Estados Unidos fornecerão 20 milhões de doses adicionais de vacinas anticovid a outros países, elevando o total destinado ao exterior para cerca de 80 milhões de doses, anunciou a Casa Branca nesta segunda-feira(17).



"Os Estados Unidos enviarão 20 milhões de doses autorizadas para uso nos Estados Unidos até o final de junho para ajudar os países a lutar contra a pandemia", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki.



A funcionária antecipou que o presidente Joe Biden comunicaria formalmente a medida em um discurso transmitido pela TV na tarde desta segunda-feira.



O anúncio acontece enquanto aumenta a pressão sobre o governo Biden para usar seu grande excedente de imunizantes para ajudar outros países, já que a campanha de imunização nos Estados Unidos conseguiu um avanço significativo.



Psaki declinou fazer comentários sobre quais países seriam os receptores prioritários dos envios, mas Biden destacou que Washington fará tudo o possível para ajudar a Índia a enfrentar o recrudescimento da pandemia.



As primeiras 60 milhões de doses serão todas da AstraZeneca, uma vez que a vacina obtenha a aprovação das autoridades americanas. A vacina desenvolvida pela farmacêutica anglo-sueca ainda não é usada nos Estados Unidos e parece cada vez mais improvável que seja necessária.



Psaki não especificou a qual vacina corresponderiam as 20 milhões de doses adicionais e só declarou que seriam "outras doses de vacinas aprovadas".



A porta-voz disse que a cifra de 80 milhões multiplica por cinco "a maior quantidade de doses doada por qualquer país do mundo".