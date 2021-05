Reino Unido sanciona empresa estatal birmanesa de pedras preciosas

O governo britânico anunciou nesta segunda-feira (17) novas sanções direcionadas aos interesses financeiros dos militares golpistas em Mianmar, impondo medidas contra uma empresa de pedras preciosas controlada pelo Estado.



As sanções, dirigidas a Myanmar Gems Enterprise (MGE), "privarão o conselho de uma fonte importante de financiamento" do comércio multibilionário de gemas, informou o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido.



"A junta militar birmanesa continua aniquilando a democracia e atacar seu próprio povo com uma ferocidade brutal", denunciou o chefe da diplomacia britânica, Dominic Raab, citado no comunicado.



"Estamos trabalhando com nossos aliados para impor sanções que afetem o acesso da junta às fontes de financiamento e para apoiar a volta da democracia", ressaltou.



Essas sanções, que implicam no congelamento de ativos, foram realizadas em conjunto com os Estados Unidos e Canadá, e acontecem após as reuniões recentes entre chanceleres do G7 e da ASEAN, a Associação das Nações do Sudeste Asiático.



Os Estados Unidos, que já impuseram sanções à MGE no mês passado, anunciaram novas medidas contra 13 funcionários birmaneses nesta segunda-feira.



O Reino Unido já havia sancionado vários membros da junta nos últimos meses, incluindo o comandante-chefe do exército birmanês, Min Aung Hlaing, por seu papel no golpe.



O exército de Mianmar tirou do poder a líder civil Aung San Suu Kyi em 1º de fevereiro, encerrando abruptamente um período democrático de 10 anos no país.



Desde então, reprime com grande violência as manifestações organizadas quase que diariamente.