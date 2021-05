EUA enviará 20 milhões de doses de vacinas contra covid a outros países em junho

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta segunda-feira que o governo dos Estados Unidos exportará 20 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 a outros países no fim de junho. O fornecimento incluirá imunizantes da Moderna, Pfizer e Johnson & Johnson.



De acordo com a assessora, esse envio complementará as 60 milhões de doses do produto da AstraZeneca que também serão compartilhados por Washington com outras nações.



Ao ser questionada, durante uma coletiva de imprensa, sobre o temor inflacionário no país, Psaki voltou a dizer que a Casa Branca leva a inflação "muito a sério", mas ponderou que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) é responsável por monitorar a oscilação dos preços na economia.



Psaki também afirmou que o presidente americano, Joe Biden, continuará negociando o pacote trilionário de infraestrutura com parlamentares democratas e republicanos.



Segundo a porta-voz, o governo espera ter até o dia 31 de maio uma "noção" do caminho que a legislação terá pela frente no Congresso.