Vacina da Pfizer pode ficar no refrigerador por um mês, diz regulador europeu

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) aprovou nesta segunda-feira (17) que a vacina da pode ser conservada no refrigerador por até um mês, uma medida que deve impulsionar sua aplicação na União Europeia (UE).



O período de armazenamento sob refrigeração dos frascos fechados da vacina são, desta forma, estendidos em relação aos cinco dias iniciais, acrescentou o regulador europeu.



"Esta mudança amplia o período de armazenamento aprovado do frasco descongelado a 2º-8ºC de cinco dias a um mês (31 dias)", explicou a agência europeia com sede em Amsterdã.



"Espera-se que o aumento da flexibilidade no armazenamento e na manipulação da vacina tenha um impacto significativo no planejamento e na logística" da vacinação, acrescentou.



Em março, a EMA informou que os frascos podiam ser armazenados em congeladores normais antes de permitir sua conservação em frigoríficos por curtos períodos de tempo.



O laboratório alemão BioNTech, que desenvolveu a vacina com o americano Pfizer, assegurou que a mudança se baseia em novos dados de estudos que confirmam a "qualidade" do produto durante "31 dias".