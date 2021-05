Itália exige 'resposta proporcional' de Israel

O governo italiano exigiu de Israel, nesta segunda-feira (17), "uma resposta proporcional" ao lançamento de foguetes da Faixa de Gaza, o qual condenou, pedindo, ainda, uma desescalada a ambos os dois lados.



O ministro das Relações Exteriores da Itália, Luigi Di Maio, "expressou sua forte preocupação com a escalada de ataques e com a violência em Israel e nos Territórios Palestinos e deseja sua cessação imediata", declarou ele, em um comunicado divulgado após um encontro em Roma com o chanceler iraniano, Mohammad Javad Zarif.



"Ao condenar os ataques com foguetes da Faixa de Gaza e pedir a Israel uma resposta proporcional", o líder da diplomacia italiana exige que "as partes adotem, imediatamente, medidas para uma desescalada e que mostrem responsabilidade", afirma a mesma fonte.