O presidente francês, Emmanuel Macron, e seu homólogo egípcio, Abdel Fatah al-Sissi, defenderam nesta segunda-feira (17) "a necessidade absoluta de pôr fim às hostilidades" entre israelenses e palestinos, "compartilharam sua forte preocupação com a escalada de violência em curso e condenaram as inúmeras vítimas civis".



De acordo com a Presidência francesa, ao fim de uma reunião bilateral, Macron "renovou seu apoio à mediação egípcia".



Nesse sentido, ambos os presidentes concordaram em "continuar se coordenando para promover um rápido cessar-fogo e evitar que o conflito se estenda", acrescentou o Palácio do Eliseu.