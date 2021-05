Blinken pede a Israel e palestinos proteção de civis e crianças

O secretário de Estado estadunidense, Antony Blinken, pediu nesta segunda-feira (17) a Israel e aos palestinos que "protejam os civis e especialmente as crianças", reiterando que Israel, "como uma democracia," tem um "dever especial" nesse sentido.



"Continuaremos fazendo uma diplomacia ativa para pôr fim a este ciclo de violência" e "estamos prontos para dar nosso apoio, se as partes quiserem alcançar um cessar-fogo", declarou, durante uma visita a Copenhague.



Blinken reiterou o apoio dos Estados Unidos ao direito de Israel de "se defender", estimando que "não há qualquer equivalência possível entre um grupo terrorista que dispara foguetes às cegas contra civis e um país que se defende destes ataques".



"Pedimos ao Hamas e aos outros grupos em Gaza que ponham fim, de maneira imediata, aos ataques com foguetes", insistiu Blinken, em uma entrevista coletiva com o ministro dinamarquês das Relações Exteriores, Jeppe Kofod.



Os Estados Unidos também solicitaram a Israel que dê "detalhes" sobre a "justificativa" para o ataque que destruiu um prédio no sábado (15), em Gaza, que abrigava a imprensa internacional, afirmou Blinken.



Muito prudente, disse não ter visto informações compartilhadas pelas autoridades israelenses e, por isso, não se pronunciou sobre a legitimidade do ataque.