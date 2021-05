Com 4 mil mortes diárias por COVID, Índia enfrenta o ciclone Tauktae

Ondas gigantes chegam a Mumbai; autoridades fecharam o aeroporto durante várias horas e pediram que a população permaneça em áreas protegidas (foto: Sujit Jaiswal/AFP)

Ver galeria . 6 Fotos Ciclone Tauktae chega à Índia (foto: Fotos: AFP )

Pacientes com COVID-19 são transferidos para longe da costa

Dupla tragédia na Índia

O poderosoTauktae tocou a terra nesta segunda-feira (17/5) no oeste da Índia, acompanhado por ventos fortes e chuvas torrenciais, no momento em que o país luta contra uma onda devastadora de contágios por coronavírus.Os serviços meteorológicos anunciaram que o ciclone Tauktae começou a entrar na costa do estado de Gujarat, no noroeste da, gerando a evacuação de milhares de pessoas, incluindo muitos pacientes com coronavírus, de vários hospitais.Ao menos 12 pessoas morreram no fim de semana devido aos ventos e chuvas torrenciais que anunciavam o Tauktae, a maior tormenta que afetará a região oeste da Índia em 30 anos, segundo a imprensa local, quando atravessava o Mar Arábico na direção do estado de Gujarat.A "tempestade ciclônica extremamente grave" está acompanhada de ventos de 155 a 165 quilômetros por hora, com rajadas que podem alcançar 185, advertiu o departamento meteorológico indiano.O ciclone Tauktae atinge a Índia no momento em que o país enfrenta uma terrível segunda onda de, com mais de 4.000 mortes diárias. Os hospitais estão em colapso, os profissionais da saúde à beira da exaustão e o sistema enfrenta a falta de oxigênio e medicamentos.Em(oeste), capital do estado de Maharashtra, já registram inundações. As autoridades fecharam nesta segunda-feira o aeroporto durante várias horas e pediram que a população permaneça em áreas protegidas.As autoridades enviaram dois navios da Marinha para tentar resgatar uma embarcação com 273 pessoas a bordo, à deriva em frente à costa de Mumbai. O Ministério da Defesa informou que 28 pessoas foram resgatadas até o momento.No domingo (16/5), 580 pacientes de COVID-19 foram transferidos de hospitais de campanha para "locais mais seguros".Em Gujarat (noroeste), mais de 100.000 pessoas abandonaram 17 distritos na madrugada desta segunda-feira. Os pacientes de COVID-19 hospitalizados em clínicas localizadas a cinco quilômetros da costa também foram transferidos.As autoridades desta região lutam para evitar os cortes de energia elétrica nos quase 400 hospitais e 41 fábricas de oxigênio dos 12 distritos da costa, que devem ser atingidos com mais força pelo ciclone."Instalamos 1.383 geradores para ter certeza de que os hospitais que travam a luta contra a COVID não enfrentarão cortes de energia elétrica", afirmou um alto funcionário do governo regional, Pankaj Kumar.Também foram criados 35 "corredores verdes" para permitir o abastecimento de oxigênio nos hospitais. Os protocolos de combate ao vírus, como o uso de máscara, distanciamento físico e uso de produtos de limpeza, serão respeitados nos abrigos, segundo as autoridades.O estado de Gujarat, que registra oficialmente 9.000 mortes por COVID-19 – um balanço que provavelmente representa uma subnotificação dos números reais, como no restante do país, segundo os especialistas –, suspendeu por dois dias a campanha de vacinação. Mumbai fez o mesmo por um dia.O país de 1,3 bilhão de habitantes registrou, nesta segunda-feira (17/5), 4.100 mortes e quase 280.000 novos casos nas últimas 24 horas, o que eleva o total de óbitos por COVID-19 a mais de 250.000 e o de infectados a quase 25 milhões.

"Este ciclone é uma verdadeira dupla tragédia para milhões de pessoas na Índia", afirmou Udaya Regmi, da Federação Internacional da sociedade da Cruz Vermelha e da Lua Crescente.



As autoridades mobilizaram milhares de socorristas para enfrentar a primeira grande tempestade tropical da temporada e colocaram em alerta unidades da Guarda Costeira, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, informou o ministro do Interior, Amit Shah, em um comunicado.



Em maio de 2020, também durante a pandemia de coronavírus, mais de 100 pessoas morreram durante a passagem do ciclone Amphan, que devastou o leste da Índia e Bangladesh.

