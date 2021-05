Montreal tem confrontos entre pró-palestinos e pró-israelenses

A polícia de Montreal usou gás lacrimogêneo neste domingo (16) para dissipar confrontos entre manifestantes pró-palestinos e pró-israelenses durante uma manifestação em apoio ao Estado judeu.



Centenas de manifestantes com bandeiras israelenses se reuniram em uma praça no centro de Montreal para expressar sua solidariedade a Israel.



Mas o ato, que começou pacífico, acabou em violência com a chegada de manifestantes pró-palestinos.



O protesto foi então declarado "ilegal" pela polícia de Montreal (SPVM) e esquadrões de choque intervieram e usaram gás lacrimogêneo para separar e dispersar os manifestantes de ambos os grupos, verificou um repórter da AFP.



A operação policial continuou durante a tarde, com grupos pró-palestinos que se espalharam e se reagruparam em movimentadas ruas comerciais no centro da cidade.



Milhares de manifestantes pró-palestinos se reuniram na mesma praça no sábado para denunciar a repressão israelense e o que eles consideram "crimes de guerra" cometidos por Israel em Gaza.



No mesmo dia, também ocorreram manifestações pró-palestinas em várias cidades canadenses, como Toronto, Ottawa e Vancouver.



Os bombardeios israelenses neste domingo em Gaza mataram pelo menos 42 palestinos, o maior número em um dia desde o início da escalada militar na segunda-feira.



Durante a semana, 192 palestinos morreram, incluindo 55 crianças, de acordo com o último balanço palestino. Em Israel, 10 pessoas perderam a vida, entre elas uma criança e um soldado.



Enquanto isso, a terceira reunião do Conselho de Segurança da ONU em uma semana sobre o conflito israelense-palestino não produziu nenhum progresso.