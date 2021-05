Diretriz para uso de máscaras nos EUA causa confusão e autoridades reagem

Autoridades de saúde pública dos Estados Unidos tentaram resolver neste domingo uma confusão sobre as novas diretrizes para o uso de máscaras no país. As regras atualizadas foram divulgadas pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês).



Na quinta-feira, 13, o CDC sugeriu que pessoas totalmente vacinadas, 14 dias após a segunda dose do imunizante, poderiam "voltar a fazer o que faziam antes da pandemia", sem a necessidade de usar máscara protetora.



A orientação pegou muitas empresas e governos locais desprevenidos, e os formuladores de políticas e companhias até agora adotaram abordagens díspares para aplicar a nova recomendação.



"Esta não é uma permissão para a remoção generalizada de máscaras", disse hoje a diretora do CDC, Rochelle Walensky, à ABC.



As autoridades de saúde disseram que foram encorajadas por pesquisas que mostram que é extremamente improvável que pessoas vacinadas transmitam o vírus a outras pessoas, mesmo que tenham infecções assintomáticas ou leves.



"Estamos vendo que é muito improvável que uma pessoa vacinada, mesmo que tenha uma infecção séria, a transmita para outra pessoa", disse à CBS o infectologista Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias Infecciosas e consultor de saúde do governo Joe Biden.