Trump é 'crucial' para os republicanos, diz nova estrela do partido

A nova estrela republicana Elise Stefanik, forte defensora de Donald Trump e elevada a um posto chave no partido, disse neste domingo (16) que o ex-presidente dos Estados Unidos é "crucial" para reconquistar eleitores.



Stefanik foi eleita na sexta-feira para o terceiro cargo mais importante da bancada republicana na Câmara dos Representantes, em uma decisão que marcou uma grande vitória para Trump, que ainda tem peso no partido e pode voltar a concorrer à Casa Branca em 2024.



Stefanik, de 36 anos, substitui Liz Cheney, que foi destituída do cargo por criticar Trump e rejeitar suas alegações infundadas de fraude eleitoral na votação vencida pelo democrata Joe Biden em novembro. "Trump é crucial para o partido", declarou Stefanik à Fox News.



"Ele é o líder do Partido Republicano. Os eleitores escolhem o líder do Partido Republicano e seguem olhando para o presidente Trump. E ele será uma parte importante de nossa recuperação da maioria na Câmara em 2022", disse.



Os republicanos tentaram abafar suas discordâncias internas, mas Cheney defendeu vigorosamente sua posição contra Trump.



No domingo, ela disse que alguns republicanos no Congresso estão relutantes em apoiá-la devido às violentas ameaças dos defensores mais radicais do ex-presidente.



Cheney prometeu continuar lutando por princípios conservadores e derrotar o líder que promoveu "a grande mentira" da fraude eleitoral.



Os conservadores esperam articular uma mensagem coerente para as eleições legislativas de meio de mandato no próximo ano. Mesmo assim, muitos republicanos temem que o partido se prejudique caso não consigam impedir a retórica da fraude.



Uma pesquisa da CBS News neste domingo mostrou que muitos republicanos querem que o partido mostre lealdade a Trump e 80% disseram concordar com a remoção de Cheney.