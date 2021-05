Cerca de 60 feridos no desabamento da plateia de uma sinagoga perto de Jerusalém

Pelo menos 60 pessoas ficaram feridas, 10 delas gravemente, no colapso da plateia de uma sinagoga em Givaat Zeev, um assentamento israelense perto de Jerusalém, relataram os serviços de resgate israelenses.



"Médicos e profissionais de saúde prestaram assistência a cerca de 60 feridos, incluindo dez em estado grave", explicou o serviço de emergência Magen David Adom.



Centenas de fiéis se reuniram na sinagoga para celebrar o Shavuot (Pentecostes) quando as arquibancadas cederam ao peso da multidão.



De acordo com um porta-voz do Magen, David Adom, a estrutura estava "em construção".



"Era proibido orar neste prédio", disse o comandante da polícia de Jerusalém, Doron Tourgeman.



Nas primeiras imagens divulgadas pela mídia israelense, viu-se como as fileiras do fundo da sinagoga, onde dezenas de homens rezavam, se romperam em poucos segundos, causando grande movimentação da multidão.



O acidente ocorre menos de um mês após a grande debandada que deixou 45 mortos, incluindo menores, durante uma peregrinação anual da qual participaram milhares de judeus ortodoxos, no Monte Meron, no norte de Israel.