Um ataque contra as forças de segurança israelenses deixou muitos feridos em Jerusalém Oriental na tarde deste domingo (16), disseram a polícia e equipes de resgate.



"Quatro policiais ficaram feridos em um ataque com carro" no bairro de Sheikh Jarrah, informou a polícia israelense, enquanto as equipes de resgate locais reportaram um total de sete feridos.