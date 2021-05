Partido indígena do Equador ganha presidência do Congresso com apoio de Lasso

A deputada Guadalupe Llori, do partido indígena de esquerda Pachakutik, foi eleita presidente da Assembleia Nacional do Equador neste sábado (15) com o apoio do partido do presidente eleito, Guillermo Lasso, que tomará posse em 24 de maio.



Llori, forte rival política do ex-governante socialista Rafael Correa (2007-2017), foi escolhida para o cargo por dois anos com 71 votos, incluindo dos partidos Criando Oportunidades (CREO, direita), fundado por Lasso, Esquerda Democrática (ID, centro esquerda) e de legisladores independentes.



"Estendo meus parabéns a @GuadalupeLlori, a nova presidente da Assembleia Nacional. Reitero meu compromisso com o Legislativo de trabalhar em conjunto pelo Equador. Sucesso em sua gestão", disse o presidente eleito no Twitter.



Ao assumir o cargo, Llori - considerada uma política perseguida do governo de Correa - expressou o apoio do Pachakutik a Lasso, a quem se opunha.



"O próximo governo deve ter a governabilidade para que prevaleça a democracia, o que implica uma diversidade de visões e opiniões, mas com o mesmo objetivo, o desenvolvimento do país", afirmou.



Com todas as forças parlamentares dispersas e nenhuma com maioria absoluta, o CREO fracassou na sexta-feira em sua tentativa de ganhar a presidência do Congresso, com 137 cadeiras, que acompanhará Lasso por um mandato de quatro anos.



Sua parlamentar Rina Campaín obteve apenas 24 dos 70 votos necessários. Também perderam o líder indígena e anti-mineração Salvador Quishpe (Pachakutik) e o empresário Henry Kronfle, do Partido Social Cristão (PSC, direita).



Twitter