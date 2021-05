Argentina ultrapassa 70 mil mortes por covid-19

A Argentina ultrapassou neste sábado (15) 70 mil mortes por covid-19 desde o início da pandemia, enquanto a média diária de novos casos não cai e permanece acima de 20 mil, informaram as autoridades.



Segundo o Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas houve 400 óbitos por coronavírus, o que eleva o saldo total para 70.253. Também foram notificadas 21.469 novas infecções, assim, 3.290.935 dos 45 milhões de habitantes do país já foram infectados.



Um dos indicadores que mais preocupa as autoridades é a ocupação em unidades de terapia intensiva, que está em 70,1% e vem aumentando nos últimos nove dias.



De acordo com o relatório oficial, 5.517 pessoas permanecem hospitalizadas em terapia intensiva em todo o país.



Na semana passada, a pasta da Saúde confirmou pela primeira vez a detecção das variantes do vírus descobertas na Índia e na África do Sul, em três viajantes que entraram no país vindos da França e da Espanha.



As fronteiras permanecem fechadas e a entrada é permitida apenas para argentinos e estrangeiros residentes. Já circulam na Argentina as cepas de Manaus, do Rio de Janeiro e do Reino Unido.



Desde meados de abril, o governo reforçou as medidas para reduzir a circulação de pessoas com o objetivo de desacelerar a curva de contágio.



A Argentina já recebeu 11,4 milhões de vacinas de diversos laboratórios, de forma que 9,9 milhões de pessoas já foram vacinadas, sendo 1,8 delas com as duas doses necessárias.