Milhares protestam contra união de pessoas do mesmo sexo na Lituânia

Milhares de pessoas se reuniram neste sábado (15) em Vilnius, na Lituânia, para protestar contra uma proposta legislativa que visa autorizar a união civil de casais do mesmo sexo.



O deputado Tomas Vytautas Raskevicius, abertamente homossexual, está por trás do projeto, que o Parlamento vai examinar no início do próximo mês.



Segundo a polícia, cerca de 10 mil pessoas compareceram à manifestação, chamada de "marcha de defesa da família".



O presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda (centro), declarou neste sábado que qualquer reconhecimento legal de casais do mesmo sexo deve ser feito de acordo com a Constituição, que define o casamento como a união entre um homem e uma mulher.



Os manifestantes acreditam que as uniões homossexuais seriam uma ameaça aos valores tradicionais da família.



Uma pesquisa de 2019 do Eurobarómetro revelou que 70% dos lituanos ouvidos eram contra o reconhecimento legal de uniões do mesmo sexo.



O novo projeto busca conceder aos casais LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e transsexuais) direitos de herança e propriedade conjunta de bens, garantias processuais e a possibilidade de mudança de sobrenome, mas não o direito de adoção, segundo a imprensa local.



"Isso não é aceitável para mim, meus filhos ou netos", declarou à AFP Alfredas, um manifestante de 55 anos que preferiu não revelar seu sobrenome.



A questão gera divergências na coalizão governamental liderada pelos conservadores, mas pode angariar apoio suficiente entre os aliados liberais e a oposição social-democrata.