Equador inclui Haiti e amplia lista de países dos quais exige visto

O Equador, que permite a livre entrada da maioria dos migrantes, anunciou neste sábado (15) que ampliou de 29 para 34 a lista de países que precisam de visto, ao incluir o Haiti e outras quatro nações da África e da Ásia.



A norma, que entra em vigor a partir de segunda-feira, inclui a República do Congo, Mali, Costa do Marfim e Mianmar, informou a chancelaria em nota.



"A decisão responde a uma análise técnica realizada (...) em que se avaliou a evolução dos fluxos migratórios, os riscos de tráfico ilícito de migrantes, entre outros elementos", explicou.



A pasta indicou que informou as missões dessas nações junto à Organização das Nações Unidas (ONU) sobre sua decisão.



O Equador agora exige visto para viajantes de 34 países, entre eles Cuba, Egito, Filipinas, Índia, Iraque, Irã e Venezuela.