Milhares de colombianos se manifestam em Madri em solidariedade aos protestos em seu país

Milhares de colombianos participaram de uma passeata em Madri, na Espanha, neste sábado (15) em apoio aos protestos antigoverno que abalaram o país nas últimas semanas, verificaram jornalistas da AFP.



Muitos vestiam camisas de futebol com as cores da seleção nacional ou se embrulhavam na bandeira da Colômbia.



Os colombianos caminharam pela Gran Vía, uma das principais ruas de Madrid, em clima festivo, mas determinado, entoando palavras de ordem e canções, acompanhados por uma percussão.



Justa" e "Assassinatos, repressão, mais impostos, menos saúde na Colômbia, SOS!" foram alguns dos cartazes exibidos.



Inicialmente, os protestos na Colômbia eram contra uma reforma tributária, mas logo tomaram proporções maiores e violentas contra o governo e a crise causada pela pandemia, como em outros países da região.



Desde o início do movimento popular em 28 de abril, 42 pessoas foram mortas e cerca de 1.500 ficaram feridas, entre civis e policiais.



"Viemos para apoiar nosso povo porque o governo está o matando. Queremos um país seguro, queremos uma nova Colômbia com novos líderes", declararam à AFP Sara, 30, e Enrique, 46, que não quiseram dar seus sobrenomes por medo de retaliação.