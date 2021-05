O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, contatou o líder palestino Mahmoud Abbas por telefone neste sábado(15), dizendo que o grupo islâmico Hamas deve parar os ataques com foguetes contra Israel, informou a Casa Branca.



Em sua primeira comunicação com o Abbas, Biden "enfatizou a necessidade de o Hamas parar de disparar foguetes contra Israel", disse um comunicado.



Biden também "destacou seu forte compromisso com uma solução negociada de dois Estados como a melhor maneira de alcançar uma resolução justa e duradoura para o conflito israelense-palestino".