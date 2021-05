Operação de oleoduto atacado por hackers nos EUA é normalizada, diz empresa

A rede de oleodutos que foi paralisada nos Estados Unidos por um ataque cibernético voltou a funcionar com "total normalidade", disse neste sábado (15) a empresa que a administra. Porém, vários estados do leste do país continuam sofrendo com a falta de gasolina.



A Colonial Pipeline afirmou na noite de quinta-feira que seu sistema estava restaurado e funcionando, mas indicou que a normalização do fornecimento levaria alguns dias.



No Twitter, a companhia anunciou um retorno ao normal neste sábado, "entregando milhões de galões por hora aos mercados que atendemos".



A rede de 8.000 km de dutos é a principal fornecedora de gasolina dos EUA, atendendo a 15 estados, do Texas, no sul, a New Jersey, no nordeste norte-americano.



Os Estados Unidos acreditam que o grupo criminoso supostamente baseado na Rússia conhecido como DarkSide conseguiu obter acesso ao sistema digital da Colonial Pipeline e assim bloqueou sua operação.



Os servidores do Darkside foram desligados na sexta-feira, mas não se sabe por quem. A empresa de segurança Recorded disse que o grupo admitiu ter perdido acesso a alguns servidores, embora supostamente depois de a empresa pagar um resgate de 5 milhões de dólares.



A paralisação dos oleodutos gerou uma alta demanda de gasolina, cujo preço por galão (3,79 litros) ultrapassou os 3 dólares pela primeira vez desde 2014.