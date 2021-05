Ex-premier italiano Silvio Berlusconi deixa o hospital

O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi recebeu alta neste sábado (15) do hospital em que foi internado no início da semana por complicações relacionadas a sua infecção pelo coronavírus no ano passado.



O bilionário de 84 anos, que foi hospitalizado várias vezes nas últimas semanas, conseguiu desviar da multidão de fotógrafos e cinegrafistas que o aguardavam em frente a uma das principais entradas do hospital San Raffaele, em Milão.



Segundo a agência de notícias italiana AGI, Berlusconi estava a caminho de sua casa, nos arredores de Milão, após sair do hospital onde estava internado desde terça-feira.



"Berlusconi é um leão", disse Antonio Tajani, líder de seu partido, o Forza Italia, ao canal Skytg24 antes da alta. "Ele teve alguns problemas, teve febre, mas acho que em algumas horas vai deixar o San Raffaele", acrescentou.



Em setembro, o atual eurodeputado foi hospitalizado no mesmo local por uma infecção pulmonar ligada à covid-19. Em janeiro, passou vários dias no Centro Cardiotorácico de Mônaco por problemas de arritmia. E em fevereiro, ficou internado por uma noite após uma queda.