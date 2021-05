Adiamento indefinido de eleições na Etiópia por razões logísticas

A comissão eleitoral da Etiópia anunciou neste sábado o adiamento das eleições legislativas marcadas para 5 de junho devido ao aumento das dificuldades logísticas, sem definir uma nova data.



"A votação não vai ocorrer no dia 5 de junho", declarou a presidente da comissão eleitoral, Birtukan Mideksa, especificando que não poderá marcar uma nova data antes de examinar as propostas dos partidos políticos.



Ela listou vários atrasos logísticos, como a conclusão do registro eleitoral, o treinamento do pessoal eleitoral e a impressão e distribuição das cédulas.



"Se tornou impossível cumprir tudo isto nas datas inicialmente definidas", afirmou.



E acrescentou que a nova data deve levar em conta o período de chuvas, que vai de junho a setembro.



O país de 110 milhões de habitantes deverá eleger deputados em nível nacional e regional.



Os deputados elegem o primeiro-ministro, que é o chefe do governo, e também o presidente, que tem um papel essencialmente simbólico.