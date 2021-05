O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu telefonou neste sábado (15) ao presidente americano Joe Biden para justificar o bombardeio contra um prédio em Gaza que abrigava escritórios da agência de notícias Associated Press (AP).



"Netanyahu enfatizou que Israel está fazendo todo o possível para evitar danos àqueles que não estão envolvidos" no conflito, disse o gabinete do primeiro-ministro israelense em um comunicado.



"A prova é que os prédios com instalações terroristas são evacuados de pessoas não envolvidas antes de serem atacados", acrescentou.