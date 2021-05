Os preços do petróleo subiram nesta sexta-feira, após caírem mais de 3% na véspera, graças ao enfraquecimento do dólar e à perspectiva de forte reativação da demanda nos Estados Unidos, com a aproximação da temporada de viagens do verão.



O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em julho fechou a 68,71 dólares em Londres, alta de 2,47%. Em Nova York, o barril do WTI para junho subiu 2,42%, a 65,37 dólares.



A desvalorização do dólar favoreceu o óleo cru, que ficou mais barato para investidores estrangeiros.