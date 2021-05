Blinken viajará para a Groenlândia propor cooperação no Ártico

O chefe da diplomacia dos EUA, Antony Blinken, pedirá um esforço internacional contra as mudanças climáticas e maior cooperação no Ártico durante uma viagem à Groenlândia na próxima semana, disse o Departamento de Estado nesta sexta-feira (14).



A visita é uma nova etapa de uma rota já anunciada pelo Secretário de Estado, durante a qual participará de uma reunião do Conselho do Ártico na Islândia e terá, pela primeira vez, uma reunião com o chanceler russo, Serguei Lavrov.



Blinken começará esta viagem no domingo na Dinamarca, da qual a Groenlândia é um território autônomo, dois anos depois de o ex-presidente Donald Trump gerar uma confusão ao propor a compra da enorme ilha do Ártico.



Na quinta-feira, ele discutirá com os líderes desse território a "parceria muito forte entre os Estados Unidos e a Groenlândia" e o compromisso "de aumentar a cooperação no Ártico", disse em comunicado o porta-voz da diplomacia americana, Ned Price.



Em Copenhage, o Secretário de Estado se reunirá com a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, e com outros dirigentes e empresários dinamarqueses, sobre formas de "lutar contra a crise climática", com ênfase no desenvolvimento de novas tecnologias.



O derretimento das geleiras causado pelas mudanças climáticas está abrindo gradualmente o caminho para novas rotas marítimas no Ártico, fonte de conflitos entre as grandes potências.



Em discurso no mês passado, Blinken acusou a Rússia de "explorar esta mudança para tentar exercer o controle sobre este novo espaço", em particular com a modernização de suas bases, e também destacou a presença crescente da China na região.



Ao contrário de seu antecessor, o presidente Joe Biden fez da luta contra as mudanças climáticas uma das prioridades de seu mandato, estabelecendo a ambiciosa meta de reduzir as emissões de gases de efeito estufa pela metade até 2035.