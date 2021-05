Cinco pinturas de Picasso que ultrapassaram 100 milhões de dólares em leilão

O quadro "Mulher sentada junto a uma janela (Marie-Therese)", de Pablo Picasso, foi vendido nesta quinta-feira (13) por 103,4 milhões de dólares na casa de leilões Christie's de Nova York, o que significa que já existem cinco obras do pintor espanhol que ultrapassam os 100 milhões de dólares.



A pintura de 1,46 por 1,14m e concluída em 1932, foi vendida por 90 milhões de dólares, que subiram para US$ 103,4 milhões com taxas e comissões adicionadas, após 19 minutos de licitação, disse a Christie's.



O escultor suíço Alberto Giacometti é o artista que vem atrás na lista dos mais valorizados no mundo dos leilões. Três de suas obras ultrapassaram US$ 100 milhões em leilões. Duas obras do pintor italiano Amedeo Modigliani também superaram esta cifra.



Estas são as cinco obras mais caras de Picasso:



- "Mulheres de Argel (versão 0)": 179,4 milhões de dólares



Esta pintura a óleo de 1955 é a obra de arte moderna mais cara já vendida em leilão. Ela foi vendida por 179,4 milhões de dólares, em 11 de maio de 2015, na Christie's em Nova York.



A tela representa uma cena de um harém, e foi a última de uma série realizada em 1954 e 1955 por Picasso em homenagem a Henri Matisse, falecido em novembro de 1954.



- "A Menina com cesta de flores": 115 milhões de dólares



Quadro de 1905, leiloado em maio de 2018 pela Christie's em Nova York, e que fez parte da imensa coleção Rockefeller.



- "Nu, folhas verdes e busto": 106,5 milhões de dólares



Foi vendido em maio de 2010 pela Christie's em Nova York. Pintada em 1932, a tela representa Marie-Thérèse Walter deitada, com flores.



- "Rapaz com cachimbo": 104,2 milhões de dólares



Pintura de 1905, vendida em maio de 2004 pela Sotheby's em Nova York.



Picasso tinha apenas 24 anos quando pintou este quadro, pouco depois de sua chegada a Paris. Representa um adolescente vestido de azul, com uma coroa de flores rosa na cabeça e um cachimbo entre os dedos.



John Hay Whitney, membro de uma família de grandes colecionadores de arte nos Estados Unidos, o comprou em 1950 por US$ 30.000.



- "Mulher sentada junto a uma janela (Marie-Therese)": 103,4 milhões de dólares



Outra pintura inspirada na musa de Picasso em 1932, Marie-Thérèse Walter. Seu preço dobrou amplamente em relação à última vez em que foi leiloado, em 2013, quando atingiu 45 milhões de dólares em Londres.



