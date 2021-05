Perseverance, Esperança e Deus do fogo: a história da conquista de Marte

A China se prepara para tentar pousar um pequeno robô teleguiado na superfície de Marte, uma operação particularmente delicada que demonstra as ambições espaciais cada vez mais ousadas de Pequim.



Sua sonda Tianwen 1, que alcançou a órbita de Marte em fevereiro, consiste em três elementos, incluindo um módulo que pousará nos próximos dias, ou mesmo nas próximas horas.



Permitirá que um robô controlado remotamente, chamado Zhurong (o deus do fogo, na mitologia chinesa), saia à superfície para analisar o Planeta Vermelho.



Desde 1960, mais de 40 missões espaciais foram dedicadas a Marte. Até agora, no entanto, menos da metade teve sucesso, e apenas os americanos conseguiram operar dispositivos.



Confira abaixo as principais destas missões:



- Perseverance -



Em fevereiro, a NASA conseguiu pousar em Marte seu veículo espacial Perseverance, projetado para se deslocar no Planeta Vermelho.



É o quinto veículo deste tipo a ter sucesso em sua jornada a Marte, mas o primeiro em uma missão para encontrar provas de vida passada.



Perseverance é o maior e mais complexo veículo já enviado a Marte. Pesa uma tonelada e está equipado com um braço que mede mais de dois metros.



No mês passado, durante esta missão, a NASA voou brevemente um pequeno helicóptero, o Ingenuity, em Marte. Tornou-se o primeiro veículo motorizado a sobrevoar outro planeta.



- Esperança -



A sonda Amal ("Esperança" em português, também conhecida como "Hope") foi a primeira sonda árabe enviada a Marte.



Foi lançada em julho passado pelos Emirados Árabes Unidos, dias antes da sonda chinesa Tianwen-1 e da americana Perseverance.



Amal, que está em órbita marciana desde fevereiro, foi projetada para descobrir os segredos do clima.



- Schiaparelli -



Em 2016, a sonda europeia Schiaparelli, batizada em homenagem a um astrônomo italiano do século XXI, caiu em Marte.



Mas a Europa conseguiu colocar sua sonda de exploração TGO em órbita.



A missão ExoMars russo-europeia, que estava programada para enviar um robô para perfurar o solo marciano no verão de 2020, foi adiada até 2022 por dificuldades técnicas exacerbadas pela atual pandemia de coronavírus.



- Curiosity -



O robô americano Curiosity pousou em Marte em agosto de 2012.



Este artefato, o único ainda ativo no Planeta Vermelho, demonstrou que o planeta foi propício à vida microbiana em um passado distante e que deveria ser potencialmente habitável.



Em maio de 2008, Phoenix, outro aparelho americano, foi capaz de sondar o permafrost e confirmar a presença de água congelada.



- Spirit e Opportunity -



Dois robôs geológicos americanos pousaram em janeiro de 2004 para uma missão que continuou em 2010 com Spirit e, em 2018, com Opportunity.



Este último, campeão da distância extraterrestre percorrida (45 km), enviou mais de 200.000 imagens à Terra e descobriu vestígios de ambientes úmidos.



- Marte 2 e 3 -



O Mariner 9 se tornou, em novembro de 1971, o primeiro satélite em torno de Marte, do qual fez um mapa fotográfico detalhado, mostrando vestígios de vulcanismo e de erosão fluvial.



Em dezembro, a sonda soviética Marte 3 alcançou a superfície marciana, mas o módulo de pouso funcionou por apenas 20 segundos.



Poucos dias antes, Marte 2 também conseguiu entrar em órbita, mas o módulo de pouso caiu.