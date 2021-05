Disparos do Hamas contra Israel são 'ataques terroristas', diz Alemanha

Os disparos de foguetes para Israel, por parte do movimento islamista palestino Hamas, são "ataques terroristas" - disse o porta-voz da chanceler alemã, Angela Merkel, nesta sexta-feira (14).



"Trata-se de ataques terroristas que têm apenas um objetivo: matar pessoas sem fazer distinções (...) e espalhar o medo", afirmou o porta-voz Steffen Seibert, acrescentando que o governo de Merkel defende "o direito de Israel à legítima defesa frente a estes ataques".



"Estes disparos de foguetes devem cessar imediatamente", frisou.



Na sexta-feira, Israel atacou a Faixa de Gaza, um enclave palestino densamente povoado, com bombardeios e disparos de artilharia.



A escalada militar entre Israel e os islamistas do Hamas, movimento que governa a Faixa de Gaza, já deixou mais de 120 mortos desde segunda-feira (10), quando os confrontos começaram.