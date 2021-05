Explosão em mesquita afegã em pleno cessar-fogo deixa 12 mortos

Pelo menos 12 pessoas morreram, nesta sexta-feira (14), em uma explosão registrada durante a oração em uma mesquita, na periferia da capital afegão, Cabul - informou a polícia.



"O balanço de mortos subiu para 12, incluindo o imã da mesquita, e outros 15 feridos", disse o porta-voz da polícia da capital, Ferdaws Framurz, atualizando um primeiro balanço de quatro óbitos.



A explosão rompe a trégua de três dias decretada no país, em vigor desde quinta-feira.



"Durante as orações de sexta-feira, houve uma explosão dentro da mesquita do distrito de Shakar Darah, da província de Cabul", anunciou Framurz logo após o ataque.



Os talibãs e as forças do governo acertaram uma trégua por ocasião da festividade muçulmana do fim do Ramadã, o Aid al Fitr. Este foi o quarto cessar-fogo alcançado em quase duas décadas de conflito.



A violência varreu o país nas últimas semanas, depois que os Estados Unidos começaram a retirar suas tropas ainda estacionadas no país, 2.500 soldados, em 1º de maio.



Na semana passada, mais de 50 pessoas, a maioria estudantes adolescentes, morreram em uma série de explosões nas imediações de uma escola de meninas da capital.