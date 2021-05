Os soldados dos Estados Unidos deixaram a base de Kandahar, no sul do Afeganistão, a segunda maior base militar americana no país, anunciaram nesta sexta-feira as autoridades afegãs.



"A base não foi devolvida oficialmente, mas posso confirmar que a abandonaram na quarta-feira", disse Khoja Yaya Alawi, porta-voz do exército afegão em Kandahar.