Grécia aguarda com ansiedade o retorno dos turistas

A Grécia espera com muita expectativa o retorno dos turistas, vitais para sua economia, a partir desta sexta-feira, após sete meses de confinamento.



"Deixamos para trás as nuvens negras do medo e da insegurança", proclamou o ministro grego do Turismo, Harry Theocharis, ao anunciar oficialmente a temporada de verão na quinta-feira à noite no Templo de Poseidon, perto de Atenas.



Ele também mencionou a "grande impaciência dos turistas estrangeiros" para aproveitar o sol e o mar no país.



Em Creta, três amigos alemães admiravam a praia de Balos e celebravam o retorno das viagens.



"Os restaurantes estão abertos, você pode frequentar a praia, aproveitar o tempo bom, ir às compras. É maravilhoso poder viajar novamente", declarou Caroline Falk, aeromoça de 28 anos.



"A Grécia é um país sem quarentena", afirma seu namorado Benedict Geiven, e "o voo é rápido da Alemanha, por isto escolhemos o país".



Confinada desde 7 de novembro, a Grécia anunciou de um dia para o outro o fim de todas as restrições à circulação no país, tanto por terra como por mar, para o retorno dos turistas.



O governo acabou com o confinamento perimetral e as autorizações de saída por SMS, além dos controles policiais e multas.



Em toda a Grécia, os museus também reabrem as portas nesta sexta-feira. As áreas abertas dos restaurantes foram autorizadas a retomar as atividades no início de mês.



A única condição que persiste parra viajar na Grécia é estar vacinado ou apresentar teste negativo para covid.



O governo afirma que os exames de diagnóstico em larga escala e a vacinação permitirão que os turistas, assim como os gregos, viajem com total segurança.



Antes de autorizar o retorno do turismo, o governo grego iniciou uma campanha massiva de vacinação, especialmente nas ilhas.



"Todas as nossas ilhas estarão totalmente protegidas até o final de junho. Até agora, um terço delas já foram vacinadas", anunciou o ministro do Turismo.



No total, mais de 3,8 milhões de pessoas receberam pelo menos uma dose do imunizante em um país de 11 milhões de habitantes.



O retorno dos turistas a Creta, Mykonos e Santorini, entre outras ilhas idílicas, é vital para um país onde o turismo representava 25% da receita antes da pandemia.



O país abriu as fronteiras em meados de abril para as pessoas vacinadas, com o objetivo de iniciar a temporada turística antes de concorrentes como Espanha ou França.



Em Creta, o principal aeroporto da cidade espera 15 voos nesta sexta-feira e 24 no sábado, a maioria procedentes da Alemanha.



No total, 150 voos internacionais estão previstos para os aeroportos do país entre sexta-feira e sábado.



Mas o início da temporada sofreu um primeiro revés após a decisão do Reino Unido de manter a quarentena obrigatória no retorno da Grécia. A ilha de Kalymnos, muito apreciada pelos britânicos, segue confinada devido às elevadas taxas de infecção.



A Grécia registra diariamente mais de 2.000 casos de covid-19, a maioria em Atenas, e os hospitais continuam preocupados.



Quase 25% da população em ativa da Grécia vive do turismo. Mas na ilha de Kos, no Mar Egeu, os profissionais do setor esperam obter "metade da receita de 2019", afirmou George Segredos, dono de um bar na praia.



Com as restrições de viagens ainda em vigor na Europa, o setor hoteleiro espera chegadas significativas de turistas a partir do fim de junho ou início de julho.