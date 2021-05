Terremoto de 6,6 graus abala a ilha indonésia de Sumatra

Um terremoto de 6,6 graus de magnitude sacudiu nesta sexta-feira (14) a costa oeste da ilha indonésia de Sumatra, informou o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS).



O tremor aconteceu às 12H30 locais (3H30 de Brasília), perto da ilha de Nias, e provocou pânico entre a população, mas não foram registradas vítimas ou danos materiais importantes, afirmou o porta-voz do serviço de emergência de Nias, Agus Wibisono.



"Entrei em contato com os socorristas no sul e oeste de Nias e estão bem. Não há vítimas ou danos", disse Wibisono à AFP.



O arquipélago indonésio fica em uma zona de grande atividade sísmica, o denominado "Anel de Fogo do Pacífico", zona de choque de placas tectônicas.