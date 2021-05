Grécia autoriza turismo e americanos podem parar de usar máscara

A Grécia inicia sua temporada turística nesta sexta-feira (14) com o retorno à liberdade de circulação após sete meses de confinamento, um dia após o anúncio de Washington de que americanos vacinados poderão parar de usar a máscara.



"Deixamos para trás as nuvens negras do medo e da insegurança", proclamou o ministro grego do Turismo, Harry Theocharis, dando início à temporada de verão na quinta-feira à noite no Templo de Poseidon, perto de Atenas.



O confinamento perimetral, as autorizações de saída por SMS, os controles policiais e multas... Tudo isso ficou para trás. Em toda a Grécia, confinada desde 7 de novembro, os museus também abrem nesta sexta-feira.



Agora, a única condição para viajar na Grécia, país cuja economia é altamente dependente do turismo, é estar vacinado ou apresentar teste de covid negativo.



- Ilhas protegidas -



O governo grego também lançou uma campanha massiva de vacinação em antecipação à temporada turística, especialmente nas ilhas. "Todas as nossas ilhas estarão totalmente protegidas até o final de junho. Até agora, um terço delas já foi vacinado", anunciou o ministro do Turismo. No total, mais de 3,8 milhões de pessoas receberam pelo menos uma dose do imunizante em um país de 11 milhões de habitantes.



A Inglaterra também se prepara para iniciar uma nova etapa importante de seu desconfinamento na segunda-feira, com a reabertura de museus, hotéis e estádios, graças à queda acentuada de casos de coronavírus, após um longo e rígido bloqueio e uma campanha massiva de vacinação.



No entanto, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, expressou na quinta-feira preocupação sobre surtos localizados na Inglaterra da variante do coronavírus que surgiu na Índia. Johnson, porém, expressou confiança na continuação do desconfinamento.



Em Quebec, a partir desta sexta-feira, a vacinação estará aberta a toda a população. Nos Estados Unidos, cerca de 35% da população - cerca de 117 milhões de pessoas - já foi totalmente vacinada.



"Se você estiver totalmente vacinado, não precisa usar máscara", declarou com orgulho o presidente americano, Joe Biden, na quinta-feira nos jardins da Casa Branca, embora oito jogadores do clube de beisebol New York Yankees, já vacinados, tenham testado positivo para covid-19.



No entanto, as autoridades de saúde recomendam que as pessoas vacinadas continuem a usar máscara dentro dos transportes públicos (aviões, ônibus ou trens), bem como nos aeroportos e estações.



Os Estados Unidos, com mais de 584.000 mortes, continuam a ser o país mais atingido pela pandemia, que causou mais de 3,3 milhões de mortes no mundo. Logo atrás estão Brasil (mais de 430.000), Índia (mais de 258.000), México (219.590) e Reino Unido (127.640).



- Falta de vacinas na Índia -



Na Índia, muitos estados estão enfrentando uma escassez de vacinas, limitando a disponibilidade para os 600 milhões de adultos com idades entre 18 e 44 anos que já poderiam ser vacinados.



Alguns "geeks" desenvolveram ferramentas para ajudar os candidatos a tomar a vacina em algumas cidades a encontrarem horários assim que os imunizantes estiverem disponíveis.



Como Berty Thomas, 35, uma programadora amadora e analista de negócios baseada em Chennai (ex-Madras), que criou uma ferramenta de alerta com mensagens do Telegram e já tem mais de 400.000 assinantes.



"Você precisa de um sistema de vacinação porta a porta. Quem não tem smartphone, como faz?", pergunta Mohendra Sharma, vendedora de leite em Nova Délhi, capital do gigantesco país de 1,3 bilhão de habitantes.



O Nepal, com seus 30 milhões de habitantes, é outro dos países duramente atingidos pela pandemia e que enfrenta uma escassez alarmante de oxigênio e vacinas.



Outro problema para países em desenvolvimento como a Índia é a suspensão das patentes de vacinas, medida exigida para aumentar a compra de imunizantes. Nesse sentido, depois dos Estados Unidos, a China se declarou nesta quinta-feira favorável à suspensão dessas patentes para vacinas contra a covid-19.



PFIZER



JOHNSON & JOHNSON



BioNTech