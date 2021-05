Washington pede a americanos que evitem ir a Israel por conflito

O Departamento de Estado americano instou nesta quinta-feira (13) os cidadãos americanos a "evitarem viajar a Israel" devido à explosão de violência dos últimos dias entre israelenses e palestinos.



O nível de advertência de viagem, que tinha sido reduzido nas últimas semanas à medida que melhorava a situação sanitária relacionada com a pandemia no Estado judaico, foi elevado do segundo para o terceiro de um total de quatro.



"Evitem ir a Israel em razão do conflito armado e dos distúrbios civis", escreveu o Departamento de Estado em sua nova advertência.



O governo americano recomenda mais categoricamente evitar viagens à Faixa de Gaza devido "ao terrorismo, os distúrbios civis e o conflito armado", assim como à Cisjordânia, por conta das restrições sanitárias.



Para os Territórios Palestinos, o nível de advertência é o máximo.



O balanço dos confrontos em curso entre o movimento islamita palestino Hamas e Israel superou os cem mortos na Faixa de Gaza, segundo autoridades locais.



O ministério da Saúde do enclave palestino registrou 103 mortos, dos quais 27 eram crianças, e 580 feridos desde o início dos enfrentamentos, na noite de segunda-feira. Do lado israelense, os disparos feitos de Gaza deixaram sete mortos e dezenas de feridos.