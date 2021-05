Espanha pede ao Irã 'um esforço' para que negociações em Viena tenham sucesso

A Espanha pediu ao Irã "um esforço" para que as negociações em Viena sobre o acordo nuclear iraniano tenham sucesso, em decorrência de uma reunião nesta quinta-feira (13) entre a ministra das Relações Exteriores e seu homólogo iraniano, segundo um comunicado do governo, em Madri.



Na reunião, a ministra solicitou que as negociações em Viena "sobre o retorno dos Estados Unidos ao Plano de Ação Conjunto Abrangente (JCPoA, na sigla em inglês) sejam concluídas com sucesso e pediu ao Irã que faça um esforço nesse sentido", ressaltou o comunicado do Ministério das Relações Exteriores.



O chefe da diplomacia iraniana, Mohammad Javad Zarif, chegou a Madri nesta quinta-feira como parte de uma viagem pela Europa, de acordo com seu ministério em Teerã, que no entanto não especificou as próximas escalas.



Os representantes das partes signatárias do pacto de 2015 - Irã, China, Rússia, França, Alemanha, Reino Unido - mantiveram negociações na capital austríaca, com o objetivo de restaurar este acordo que deve impedir o Irã de se equipar com uma bomba atômica.



O acordo ficou em segundo plano desde que os Estados Unidos se retiraram do pacto em 2018, com Donald Trump na Casa Branca. No entanto, seu sucessor, Joe Biden, quer voltar a fazer parte do acordo e um alto funcionário americano considerou nos últimos dias que seria "possível" chegar a uma solução nas próximas semanas.



O objetivo é que a situação sobre o acordo seja resolvida antes que o processo seja interrompido pela campanha para as eleições presidenciais iranianas em 18 de junho.



Considerando o acordo "um instrumento-chave da arquitetura de não-proliferação", a Espanha "solicitou ao Irã retornar ao cumprimento total e efetivo de suas obrigações nucleares", informou o comunicado.



Da mesma forma, a ministra Arancha González "encorajou o Irã a usar sua influência de forma construtiva para promover soluções políticas e estabilidade" em sua região, acrescenta o texto.