Wall Street se recupera e fecha no azul

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta quinta-feira (13) após três sessões em baixa, sem levar em conta os novos sinais inflacionários nos Estados Unidos.



O Dow Jones Industrial Average, que teve na quarta-feira sua pior sessão desde janeiro, subiu 1,29%, a 34.021,45 pontos.



O índice tecnológico Nasdaq subiu 0,72% a 13.124,99 unidades e o S&P; 500 subiu 1,22% a 4.112,50 pontos.



"O mercado se recuperou claramente apesar de uma nova cifra inquietante sobre a inflação", observou Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.



Os Estados Unidos registraram um aumento dos preços no atacado de 6,2% em abril em comparação com o mesmo mês de 2020, sua maior alta desde 2010, informou nesta quinta o Departamento de Trabalho.



Os dados são publicados um dia depois da divulgação de um forte aumento dos preços ao consumidor (+4,2% em abril em relação ao mesmo mês do ano anterior).



Os analistas afirmam que a inflação observada em dados recentes reflete uma recuperação após os colapsos de preços vistos nas primeiras semanas da pandemia, em março de 2020, assim como a reabertura desigual da economia.



O aumento anual do Índice de Preços ao Produtor (IPP) é o mais alto desde que teve início o registro atual do índice, em novembro de 2010, e se compara a uma queda de 1,5% reportada em abril de 2020.



"O que ocorreu hoje" (quinta-feira) na bolsa "é uma reação à pressão sobre a venda nos últimos dias", avaliou Cardillo.



Por outro lado, os pedidos de seguro desempego continuaram recuando na primeira semana de maio nos Estados Unidos, graças à recuperação econômica que acelerou no país, anunciou nesta quinta o Departamento de Trabalho.



Entre 2 e 8 de maio, foram registrados 473.000 novos pedidos de seguro, uma cifra menor do que os 510.000 esperados pelos analistas.



O anúncio de que não será obrigatório usar máscaras em locais fechados para as pessoas vacinadas contra a covid-19 também impulsionou o mercado, explicou Cardillo.



