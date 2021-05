Relatório oficial absolve premier canadense em caso de conflito de interesses

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, não violou as leis de conflito de interesses ao conceder um contrato importante a uma associação que pagava membros de sua família, concluiu nesta quinta-feira (13) um relatório do comissário de ética do país.



Um segundo relatório desse funcionário independente do Parlamento, no entanto, acusou o ex-ministro das Finanças Bill Morneau, que renunciou no ano passado, de violar a lei várias vezes.



Morneau, cuja filha foi paga pela associação, é acusado de não se afastar das discussões sobre a concessão à WE Charity da gestão de um programa multimilionário de bolsas de estudo sem um processo de licitação.



O escândalo, que estourou há um ano, abalou o governo minoritário de Trudeau, que se viu obrigado a se justificar no Parlamento, onde a oposição pedia a sua renúncia. Por fim, o contrato com a associação foi rescindido e ela foi dissolvida.



"Não houve conflito de interesses por parte do senhor Trudeau quando ele tomou duas decisões relacionadas ao financiamento" e à associação, afirmou o comissário de Ética, Mario Dion.



A WE Charity reconheceu o pagamento de cerca de 300 mil dólares à mãe e ao irmão de Trudeau por palestras nos últimos anos.



Em março, os líderes da associação revelaram a uma comissão parlamentar que haviam pago um total de centenas de milhares de dólares a membros da família Trudeau por discursos e para cobrir suas despesas de viagem.



O primeiro-ministro sempre negou conflito de interesses na questão, que fosse amigo dos fundadores da WE Charity ou que tivesse pressionado para que a associação ganhasse o contrato.



